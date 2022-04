Guerre en Ukraine: l’interminable siège de Marioupol

Combien de temps peuvent-ils tenir ? La chute totale de Marioupol est attendue à chaque instant et pourtant, les derniers kilomètres carrés de la ville aux mains des forces ukrainiennes semblent ne jamais céder. L’enceinte de l’usine d’acier Azovstal est devenue l’ultime poche de résistance des combattants ukrainiens. Le pilonnage de l’armée russe est incessant, alors que 100.000 civils seraient encore coincés dans la ville. Ce week-end, une nouvelle tentative d’évacuation de civils a échoué.

Rien qu’à Marioupol, les autorités ukrainiennes parlent de 20.000 morts, en raison des combats mais aussi de l’absence de nourriture, d’eau et d’électricité. « Ils doivent être autorisés à évacuer maintenant, aujourd’hui. Demain, ce sera trop tard », a affirmé le coordinateur du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Ukraine, Amin Awad. « Chaque jour, chaque heure qui passe a un coût humain terrible », a déploré le CICR, réclamant urgemment « un accès immédiat et sans entrave » pour « permettre le passage volontaire et en sécurité de milliers de civils et de centaines de blessés hors de la ville, y compris dans la zone de l’usine Azovstal ».