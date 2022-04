Présidentielle 2022: Alexander De Croo et les dirigeants européens réagissent à la victoire d’Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a été réélu dimanche pour un second mandat de cinq ans, face à sa rivale Marine Le Pen, qui réalise le plus important score de l’extrême droite à une élection présidentielle depuis le début de la Ve République en 1958.

Certains (de nos) dirigeants n’ont pas tardé à réagir. A commencer par Alexander De Croo. Le Premier ministre belge félicite le président français Emmanuel Macron dans un courrier rendu public via Twitter. « Je me réjouis de poursuivre le travail mené en commun, au Conseil européen et au sein du groupe Renew Europe », écrit le libéral.

L’ancien Premier ministre et actuel président du Conseil européen Charles Michel a aussi félicité Emmanuel Macron via Twitter : « En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique. »

De son côté la présidente de la Commission Ursula von der Leyen « se réjouit » de « continuer l’excellente coopération » avec la France.

Ailleurs en Europe

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a estimé dimanche que la victoire d’Emmanuel Macron représentait « une magnifique nouvelle pour toute l’Europe ».