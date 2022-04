Ministres, législatives… que va-t-il se passer maintenant que la présidentielle a livré son verdict?

Elections législatives

Le gouvernement nommé par le président de la République et le Premier ministre peut toutefois être temporaire : les 12 et 19 juin se tiendront les élections législatives et le camp du nouveau chef de l’État devra se mobiliser pour tenter d’offrir une majorité à l’Assemblée nationale à la nouvelle équipe gouvernementale. Si ce n’est pas le cas, le gouvernement devra présenter sa démission et le pays entrera dans une période de cohabitation : le gouvernement devra présenter sa démission et le nouveau chef du gouvernement sera issu du parti ayant obtenu la majorité à l’Assemblée.