Remco Evenepoel, son jour de gloire est arrivé

Par son attaque dans la Redoute comme par sa fraîcheur, Remco Evenepoel a rajeuni la Doyenne des classiques. À vingt-deux ans, le Belge s’est offert son premier monument dans une folie absolue et historique.

La Cité liégeoise a beau être qualifiée d’ardente, rarement elle n’avait autant frissonné, prise d’une incandescence à convoquer l’histoire quand Remco Evenepoel a coupé en solitaire la ligne sur le bien nommé Quai des Ardennes. À vingt-deux ans, le Belge a remporté Liège-Bastogne-Liège dans l’euphorie absolue. Même les marronniers séculaires qui garnissent l’endroit ont tremblé. C’est que, le « cadet » a dépoussiéré la Doyenne, cette honorable vieille dame d’un coup toute guillerette et ragaillardie, emballée par un jeunot au culot monstre d’un coup de maître. Un mouvement à l’audace, au sommet de la Redoute, la côte la plus emblématique du Monument. Le symbole est fort, à l’image de la « bombe », selon ses propres termes, qu’il a placée sur les hauteurs de Remouchamps. Quarante-quatre ans, déjà, que la bosse attendait de retrouver son lustre, de compter plus que de faire nombre. Le dernier à y avoir scellé son succès ? Un Belge, déjà. Joseph Bruyère, en 1978.