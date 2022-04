Hockey: les demi-finales de playoffs s’annoncent grandioses

Racing – La Gantoise : 1-1. Le duel entre 2 des 3 prétendants pour les dernières places en demi-finales a été tendu et indécis jusqu’au coup de sifflet final. Une rencontre lors de laquelle les 2 équipes ont tout mis en œuvre pour émerger mais qui s’est finalement terminé sur un partage (1-1) qui permet aux Bruxellois de valider leur place dans le dernier carré en terminant à la 4e place. Ce sont pourtant les Flandriens qui prenaient le meilleur départ avec un but rapide d’Arthur De Borrekens après 5 minutes de jeu. Et sont bien les visiteurs qui étaient les plus entreprenants et les plus dangereux durant la première période. Le Racing semblait marquer le pas et ne parvenait pas à inquiéter réellement Tomas Santiago, à l’exception d’un penalty juste avant la pause. Ensuite, les hommes de Craig Fulton semblaient, heureusement, un peu plus à leurs affaires et reprenaient du poils de la bête. Et à la 48e minute, Loick Vanwetter remettait les 2 équipes à égalité sur le 5e penalty de son équipe. Les Gantois, bien au courant de l’avance du Braxgata à l’Orée, devaient donc s’imposer pour disputer les playoffs mais les Ucclois tenaient le coup malgré 2 nouveaux p.c. alors que Pascal Kina avait retiré son gardien. Le Racing s’offre donc les demi-finales tandis que les Gantois terminent à une bien cruelle 5e place.

Orée – Braxgata : 2-3. Les calculs étaient simple pour les Anversois qui avaient besoin d’une victoire pour assurer leur place en demi-finales, un rendez-vous auquel personne ne pensait, en début de saison, qu’ils seraient conviés. Et c’est avec beaucoup de calme et de maitrise que le Brax a ponctué son second tour de la compétition régulière en signant un 7e succès en 10 rencontres en réalisant, au passage, le meilleur résultat de la Division d’honneur depuis la trêve hivernale (23 sur 30). Ce sont pourtant les Bruxellois qui ouvraient le score sur une penalty converti par Tomi Domene (20e). Mais juste avant la pause, Loïck Luypaert répliquait, lui aussi, sur p.c. (34e). Les visiteurs étaient bien en place et ils dominaient dans le jeu. Et à la 39e minute, le capitaine anversois s’offrait le doublé, sur penalty. La pression était alors sur les épaules de l’Orée qui avait également besoin des 3 points. A 10 minutes du terme, Agustin Mazzilli offrait un avantage de 2 buts à son équipe. Les Bruxellois tentaient le tout pour le tout, et sans gardien, ils parvenaient tout de même à inscrire un dernier but dans les dernières secondes de jeu, via Dorian Thiery. Mais trop tard, ils seront bien barragistes (face à Namur ou à Malines) tandis que le Brax disputera les demi-finales de la compétition.