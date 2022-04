Remco Evenpoel: «Enfin, je suis parmi les meilleurs du monde»

R emco, vous venez de remporter la Doyenne en solitaire. Arrivez-vous, déjà, à trouver les mots pour traduire votre exploit ?

C’est fou… Finir tout seul dans ma course préférée avec une minute d’avance, je suis si fier et heureux. Liège-Bastogne-Liège, c’est la course de mes rêves. Celle que je voulais absolument gagner une fois dans ma vie… et je le fais lors de ma première participation, C’est un peu irréel. Je suis super-fier d’avoir réussi le plan que j’avais échafaudé. Je ne voulais pas spécialement aller en solo dès la Redoute, mais peut-être avec un groupe, avant de finir le travail dans la Roche mais voilà… Pour moi, c’était une journée parfaite.