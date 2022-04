Macron réélu: le pire a été évité, mais la plaie est toujours béante

Un immense, un intense soulagement. Depuis quelques jours, et encore plus les dernières heures, la perspective qu’une présidente d’extrême droite s’empare du pouvoir en France avait suscité une énorme angoisse. Ce dimanche soir, c’est la France mais aussi l’Europe et le monde qui respirent mieux : l’arrivée de Marine Le Pen à l’Elysée était une bombe posée sous les valeurs des démocraties, un séisme potentiel pour la construction européenne et une hypothèque majeure sur les grands équilibres géopolitiques. Il ne faudra pas l’oublier.

L’importance de la victoire du camp des « valeurs » est à remarquer par son principe et son ampleur : 58,8 % pour Emmanuel Macron, c’est un score bien plus large que certains n’osaient l’espérer pour un président sortant, dans un contexte d’animosité, d’abstention électorale mais surtout de banalisation de l’extrême droite sans précédent.