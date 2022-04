Felice Mazzù après Union-Anderlecht: «On a exécuté notre plan à la perfection en début de match»

Felice Mazzù était naturellement ravi de la tournure des événements. Et surtout du début de match canon de la part de ses ouailles qui ont planté deux buts dans le premier quart d’heure. « Dans les vingt à vingt-cinq premières minute, on a exécuté notre plan à la perfection », déclarait-il. « On est aller chercher Anderlecht le plus haut possible et on a mis une bonne pression. On se retrouvait parfois à quatre joueurs anderlechtois face à nos trois défenseurs mais cela n’a pas été préjudiciable. Par contre, on a eu plus de mal dans les vingt dernières minutes de cette première mi-temps. On a reculé et Anderlecht a été meilleur. On se retrouvait souvent en infériorité numérique au milieu du jeu, notamment à cause du fait que Verschaeren et Refaelov rentraient régulièrement dans l’axe. »

Mais le tacticien carolo a pu compter sur ses hommes forts, et notamment sur Deniz Undav, qui s’est offert un triplé d’assists. Le meilleur buteur du championnat avec ses vingt-cinq réalisations s’est cette fois mué en passeur décisif. « On a vu le Undav qui a signé à Brighton. C’est un attaquant atypique, qui met des assists. Et ça, c’est important pour nous. De plus, il abat un gros travail défensif. Si Dante Vanzeir a été élu homme du match, on peut aussi tirer un grand coup de chapeau à Deniz. »