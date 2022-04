Philippe Gilbert: «Je serai là l’année prochaine!»

Remouchamps ne soupçonnait plus cette attirance presque charnelle envers son héros. Lui-même dira, sur le promontoire exposé à tous les regards et à toutes les oreilles, quelques heures après l’arrivée, qu’il n’imaginait pas un tel engouement pour sa dernière participation à la Doyenne des classiques. La Redoute, cette côte posée en bord d’autoroute, où paissent d’ordinaire des vaches et des moutons en toute tranquillité reprit ainsi ses allures de fête de village, l’espace d’une course et d’une montée pour saluer « Phil » et les coureurs. Les milliers de spectateurs fourrés à l’ombre d’une bière et d’une casquette à l’effigie de leur héros ne pensaient pas non plus que le destin sportif de l’édition 2022 se jouerait là, près du monument séculaire qui rappelle les abris des guerres sous Napoléon.