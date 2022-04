«Merci qui?» «Grands défis», la presse française analyse la réélection d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a réussi son pari. Le sortant a remporté ce dimanche le second tour de l’élection présidentielle, avec plus de 58 % des voix, contre Marine Le Pen. Une victoire saluée par les leaders européens, qui divise la France et qu’analyse la presse française.

« Macron réélu : merci qui ? », titre Libération. « Large vainqueur, Emmanuel Macron doit son succès à un sursaut démocratique des Français, qui se sont mobilisés pour contrer une extrême droite plus forte que jamais », estime le quotidien de gauche.