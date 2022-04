Présidentielle 2022: au lendemain du second tour, la démocratie française a besoin d’oxygène

Pour la troisième fois, le front républicain a fonctionné. La candidate d’extrême droite Marine Le Pen n’a pas réussi à passer le cap du second tour de la présidentielle. Mais si Emmanuel Macron a recueilli 58 % des voix, Marine Le Pen a convaincu 42 % des électeurs. De plus en plus, le barrage contre l’extrême droite s’effrite, et avec lui la confiance dans les institutions françaises. Par rapport à 2017, la candidate du Rassemblement national a progressé d’un peu plus de 7 points. La crise de la démocratie se creuse.