Présidentielle 2022: un record d’abstention en 50 ans pour ce second tour

Cela faisait depuis 1969 que les Français ne se sont pas aussi peu mobilisés pour un second tour de présidentielle. Une nouvelle fois, l’abstention tutoie les records de l’histoire de la Ve République. Selon les dernières estimations Ifop, 28 % des électeurs ne se seraient pas déplacés pour choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Deux points et demi de plus qu’au premier tour. Et ce sans compter les votes blancs et nuls. Emmanuel Macron est réélu sans grâce.

On a tendance à l’oublier, mais historiquement, les électeurs se déplacent davantage pour le deuxième tour. Cette dynamique s’est effacée depuis 2017, avec une abstention qui se creuse en finale. Il y a cinq ans, l’opposition Emmanuel Macron-Marine Le Pen, avait vu 25,44 % des électeurs s’abstenir. S’il faut attendre les résultats finaux, le président réélu pourrait bien l’être avec le plus faible score des 50 dernières années, en pourcentage des inscrits.