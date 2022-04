Liège-Bastogne-Liège: Quinten Hermans, la divine surprise

Avec cette 2e place, l’Anversois devient le premier coureur de la formation Intermarché-Wanty-Gobert à monter sur le podium lors d’un monument, énième signe du très bon début de saison que sont en train de réaliser les hommes de Jean-François Bourlart. La formation belge ne cesse d’impressionner et justifie course après course, qu’elle mérite entièrement sa place dans le WorldTour. Avec 6 victoires au compteur, dont Gand-Wevelgem remporté par Biniam Girmay, ce nouveau résultat en terre liégeoise vient conclure en apothéose la campagne des classiques. Actuellement 7e au classement UCI, l’équipe est bien partie pour réaliser la meilleure saison de son histoire. Suite à ce beau printemps, les coureurs vont désormais se tourner vers les grands tours, l’année dernière, ils s’étaient imposés à plusieurs reprises sur le Giro et sur la Vuelta.