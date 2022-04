«Macron, au Champ de Mars, c’est Beyoncé»

Les terrasses du Faubourg Saint-Antoine ne sont pas bondées, mais un panneau « happy-hours » permet à ce bistro aux airs de cottage d’attirer une jeunesse rigolarde. La Lutèce est à 5 euros, le Perrier la talonne à 4 euros. Un euro seulement sépare les tentations éthyliques de la sobriété. Vieux débat.

Sur la droite, un couple de sexagénaires a posé un portable sur la table et l’observe avec une inquiétude grisonnante. Comme s’il attendait le feu vert. Partout ailleurs, on discute des vacances (en Sardaigne), d’un motif géométrique tendance et du menu qui traîne sur la table. Verrines de chia, kiwis, thé matcha… « Ça doit être bon ça ». À un demi-mètre, les bagnoles lâchent en douce leur gaz d’échappement derrière la palissade en feuille à cigarette qui tient lieu de bouclier à la terrasse dans son combat incessant contre la chaussée.