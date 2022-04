Présidentielle 2022: Emmanuel Macron réélu, un exploit au goût amer

C’est une franche victoire, et « en même temps », pour reprendre la formule fétiche d’Emmanuel Macron, une sorte de défaite. Le président sortant réussit là où tous ses prédécesseurs avaient échoué. Il met fin à la fatalité de l’alternance sous la Ve République. Il marque un coup d’arrêt au « dégagisme ». Jamais un chef de l’Etat n’avait été réélu hors période de cohabitation. Quand François Mitterrand, en 1988, et Jacques Chirac, en 2002, avaient pu renouveler leur bail à l’Elysée, c’est parce qu’une cure d’opposition les avait requinqués. Là, malgré toutes les crises qu’il a traversées, et en dépit d’une campagne minimaliste, le président n’est pas congédié. C’est un exploit.