Vincent Kompany après la défaite d’Anderlecht: «L’Union est une équipe excessivement intelligente»

C’est un Vincent Kompany réaliste qui s’est présenté à la presse après la rencontre. Un entraîneur anderlechtois qui reconnaissait la supériorité de son adversaire. Mais qui déplorait un certain manque d’intelligence de jeu de la part de ses joueurs sur quelques actions. « Ce dimanche, ce qu’il s’est passé dans le match, c’est un peu la même chose que lors des rencontres précédentes face à l’Union (NDLR : qui s’étaient soldées par deux défaites en phase classique). Dans les moments-clés, c’est une équipe excessivement intelligente. Et c’est l’ancien joueur qui dit ça. Avec tout le respect qu’il se doit. »

Vincent Kompany faisait notamment référence au premier but des Saint-Gillois après moins de deux minutes de jeu lorsque sa défense a été surprise par la rapidité avec laquelle le coup franc a été joué. Un but qui a mis, d’emblée, un coup sur la tête de ses ouailles. « Quelqu’un qui a de l’expérience et qui voit que l’attaquant regarde juste au-dessus de son épaule doit savoir qu’il va partir en profondeur », expliquait l’ancien défenseur, intronisé au Hall of Fame de la Premier League cette semaine. « Tu dois déjà retirer l’espace avant qu’il ne joue le ballon pour démotiver l’action. Et après, il jouerait le ballon comme n’importe quelle équipe et la phase serait complètement différente. Sur tous ces genres d’action, on n’a jamais été au niveau de l’Union cette saison. Et cela explique le fait qu’on a toujours eu du mal contre cette équipe. J’espère en tout cas que mon équipe aura réalisé dans quels moments les matches se jouent. Pour que, les prochaines fois qu’on fera face à ce genre d’adversaire, on soit mieux armé. »