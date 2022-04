Les conseils des partisans de Macron après la réélection: plus d’écologie, plus de pouvoir d’achat

Il a choisi le Champ-de-Mars, suffisamment confiant en sa victoire pour convier ses partisans au pied de la Tour Eiffel pour la fêter avec lui. Pourtant, quasi tous les sympathisants d’Emmanuel Macron croisés dimanche avant l’annonce du résultat avouaient une « crainte », voire un « stress ». « On a peur, on ne vend pas la peau de l’ours », confiait ainsi un groupe de six jeunes de 18 à 24 ans résumant un sentiment assez général : « On est confiant mais on se méfie ».

Il a choisi le Champ-de-Mars où, lors de la « Fête la Fédération » du 14 juillet 1790, les Français avaient, selon les livres d’histoire, « glorifier la Nation », une « nation une, indivisible ». Alors qu’en ce 24 avril 2022, c’est d’un peuple très divisé qu’Emmanuel redevient président pour cinq ans. « Il doit retrouver la confiance de trois quarts des Français », reconnaît Patrick (56 ans).