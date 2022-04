Le portrait-robot de deux France que tout oppose

Le pays n’a jamais été aussi fracturé. La sociologie, la géographie et même l’histoire familiale divisent une « France Macron » et une « France Le Pen ».

La tendance avait déjà été très perceptible en 2017. La France « qui va bien », celle des grandes villes, avait voté massivement pour Emmanuel Macron. Celle qui souffre, dans les zones périphériques et défavorisées, avait opté pour Marine Le Pen. « Les gagnants de la mondialisation versus les perdants de la mondialisation » : tel était d’ailleurs le clivage mis en avant par la candidate d’extrême droite quand le président sortant préférait parler de l’opposition entre « le camp des progressistes et celui des nationalistes ». Cinq ans plus tard, et qu’importe finalement la façon dont on les désigne, ces clivages se sont spectaculairement affirmés.