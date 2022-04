Kompany a pris un troisième vent de la part de Mazzù

Assurée de conserver la tête à l’issue de cette première journée des Playoffs 1, l’Union l’a aussi gardée solidement ancrée sur les épaules. Anderlecht avait déjà offert une joue en août au parc Astrid (1-3), tendu l’autre en février (1-0) et s’est retrouvé cette fois le pantalon sur les genoux pour se faire administrer une nouvelle fessée (3-1). Et 1, et 2 et 3-0 au relevé des compteurs persos entre les désormais rivaux bruxellois, n’ayons peur ni des mots ni du sentiment qui anime une grande partie du bon peuple du foot.