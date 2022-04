Hockey: un partage suffisant pour le Racing

Le coup de sifflet final a été accueilli comme une véritable délivrance par les protégés de Craig Fulton qui ont subi, littéralement, les dernières minutes sous les assauts flandriens. Après une première période délicate et une seule véritable possibilité en 35 minutes, le Racing a heureusement affiché un autre visage après la pause, comme le confirmait Cédric Charlier. « Nous nous attendions à une telle rencontre pour être honnête. Nous n’avons pas répondu présents en première période comme on l’aurait voulu. Nous avions du mal à sortir de défense et à conserver notre structure en outlet. Nous aurions dû nous montrer un peu plus patients. Mais nous savons que nous devons continuer à progresser de match en match pour essayer d’aller le plus loin possible dans ces playoffs, où nous avons une belle carte à jouer. »