Louis Croenen: «Il faut que nos jeunes nageurs montrent quelque chose»

Ce week-end, à Anvers, où se tenaient les championnats de Belgique, il était, avec Jasper Aerents, l’un des deux derniers nageurs encore en activité à avoir une expérience olympique, lui qui reste sur trois participations consécutives aux JO de Londres, Rio et Tokyo. Moyennement motivé après avoir déjà assuré sa qualification sur 200 m papillon pour les Mondiaux de Budapest en juillet et l’Euro de Rome en août, Louis Croenen s’est contenté d’un titre sur 100 m papillon, avant de se faire plaisir sur 100 m libre (5e) et 50 m papillon (3e).

« Ce “national”, ce n’était évidemment pas un objectif en soi alors que la saison va être très longue, mais j’aime toujours bien nager en compétition, même à ce niveau », dit-il.