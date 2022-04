Patrick Lefevere: «Le message est fort»

C’est à la fin du bal qu’on paie l’orchestre, pas avant » : en trente années de management au plus haut niveau, Patrick Lefevere a souvent usé, parfois abusé de cette maxime. Sous sa toise argentée de vieux sage, le patron de l’équipe Quick-Step s’est systématiquement refusé à dresser un quelconque bilan avant que le rideau tombe sur l’ultime classique du printemps. « C’est au soir de Liège qu’on tire un premier bilan, tout le reste n’est que littérature. » Ce rappel, le Flandrien l’avait lancé il y a huit jours à Roubaix, alors que son team venait d’essuyer une défaite de plus sur ses habituelles terres de conquêtes. Une semaine plus tard, Lefevere buvait du petit-lait. « Les émotions, j’ai pour habitude de les garder pour moi. Elles sont très fortes mais vous ne le percevrez pas. » Sourire entendu. « Tout le monde a pu voir et partager les larmes de Remco juste après la ligne, tous les amateurs de sport ont pu apprécier son grand numéro dans les vingt derniers kilomètres de la Doyenne.