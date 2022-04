Divock Origi inévitable buteur face à Everton: l’incroyable statistique du Diable rouge de Liverpool (vidéo)

Si Liverpool a pu battre Everton sur le score de 2-0, c’est notamment grâce à Divock Origi. Monté au jeu à la 61e, le Diable rouge a participé à l’action menant à l’ouverture du score d’Andy Robertson mais surtout, il a lui-même fait trembler les filets à la 86e.

Marquer contre Everton est devenu une des spécialités d’Origi. En dix derbies de Liverpool, l’attaquant belge a planté six buts, son meilleur total face à une seule et même équipe. « C’est une légende sur et en dehors du terrain », a commenté son entraîneur Jürgen Klopp. « C’est un footballeur fantastique, pour moi, et je sais que ça semble ridicule parce que je ne l’aligne pas souvent. C’est un attaquant de classe mondiale, c’est notre meilleur buteur, sans aucun doute ; il l’a toujours été et tout le monde le dit. […] Div, tout le monde l’aime et à juste titre. Il a encore une fois été très décisif et je suis très, très heureux pour lui. »