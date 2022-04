Bruxelles: de nouvelles règles de stationnement entrent en vigueur ce dimanche

Du changement pour les cartes riverains

Pour la première carte riverain, le prix ne change pas et reste à 10 euros par an. Mais pour un second véhicule, il faudra payer 110 euros par an et plus 50 euros. Cette nouvelle règle entre en vigueur dès ce dimanche également. Par ailleurs, les foyers pourront désormais recevoir jusqu’à 10 cartes visiteurs gratuites par an.