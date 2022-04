Une 13e position et doublé par Max Verstappen: le GP cauchemardesque de Lewis Hamilton à Imola (vidéo)

Lewis Hamilton a connu un week-end difficile lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne. Alors que son coéquipier George Russell a fini 4e après être parti 11e, le septuple champion du monde de F1 n’a lui pas fait mieux qu’une 13e place finale. Et pour remuer encore un peu plus le couteau dans la plaie : Hamilton s’est fait prendre un tour par Max Verstappen en fin de course, le Néerlandais filant par la même occasion vers la victoire.

Une image symbolique et un GP cauchemardesque pour le pilote britannique, qui n’a pas caché sa déception à l’issue de la course. « C’est un week-end à oublier, je n’étais tout simplement pas assez rapide pour dépasser », a déclaré Hamilton, dans des propos relayés par la BBC. « Au moins George a pu prendre quelques points pour l’équipe, donc je m’excuse auprès de tout le monde de ne pas avoir pu faire la même chose. » Hamilton a encore ajouté qu’il était définitivement « hors course pour le championnat, il n’y a aucun doute là-dessus ».