Paul Magnette en faveur du cordon sanitaire: «En Flandre et en France, on a banalisé l’extrême droite»

À lire aussi Présidentielle 2022: Emmanuel Macron réélu, un exploit au goût amer

Quel impact en Belgique ?

« La situation est totalement différente entre la Belgique et la France. Je ne suis pas inquiet. Le PTB, ce n’est pas Mélenchon ; celui-ci n’a jamais dit qu’il était communiste. Il est de gauche, il est historiquement issu de la famille socialiste, il a été ministre de François Mitterrand et ça ne m’inquiète pas parce qu’on est encore très loin des élections en Belgique (2 ans). Aujourd’hui, avec le PS, on travaille, on assume des responsabilités, c’est évidemment beaucoup plus facile, comme le font les communistes, de rester toujours dans l’opposition et d’être dans la protestation permanente », poursuit-il.

« Je pense qu’en dernière minute j’aurais voté pour Mélenchon » et non Anne Hidalgo afin de voter « utile » et faire ainsi barrage à l’extrême droite et ce « même si j’ai beaucoup de réserves, en particulier sur sa politique internationale ».

Faut-il garder un cordon sanitaire en Belgique ?

« Mais bien sûr », répond Paul Magnette, « il faut garder ce cordon sanitaire. Voyez en Flandre : on a banalisé l’extrême droite et ils sont le premier parti dans les sondages. En France, on a banalisé l’extrême droite, ils sont aussi au deuxième tour de la présidentielle avec presque un Français sur deux qui vote pour. » Selon lui, les médias donnent une certaine légitimité à ces partis, ce qui implique la banalisation de certaines idées.

« Je pense qu’effectivement, Georges-Louis Bouchez a commis une faute. Il l’a reconnu puisqu’hier son parti a dit qu’il n’y aurait plus ce type de débat, que le MR ne participerait plus à des débats avec l’extrême droite », mais il faut retravailler les textes, selon le président du PS.