Réélection d’Emmanuel Macron: une bonne nouvelle pour les Jeux olympiques de Paris 2024

« Il y a quelques années, je ne pensais pas être un des quelques Belges suivant un jour avec tant d’intérêt et d’anxiété le résultat des élections présidentielles françaises », a confié Pierre-Olivier Beckers, le président de la commission de coordination du CIO pour les JO 2024.

S’il y a un endroit où on a accueilli avec soulagement la réélection d’Emmanuel Macron, c’est bien au siège du Comité international olympique (CIO). A deux ans des Jeux olympiques de Paris 2024, l’idée de voir Marine Le Pen les inaugurer en tant que chef d’Etat, comme c’est la tradition, ne ravissait pas grand monde à Lausanne.

Il y a deux semaines, une cinquantaine de sportifs et d’ex-sportifs français de renom avait publié une carte blanche appelant à faire barrage à Marine Le Pen. Dans un texte intitulé « Défendre les valeurs sportives, c’est combattre l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite », Tony Parker (basket), Jean Le Cam (voile), Yanick Noah (tennis), Marie-José Pérec (athlétisme), Jean-Pierre Papin (football), Romain Bardet (cyclisme) et beaucoup d’autres avaient précisé vouloir éviter que « notre nation place à sa tête une présidente qui incarne tout le contraire » du sport fraternel et inclusif.

Le nouveau mandat de cinq ans du président sortant va, selon Beckers, « donner une chance de faire de Paris 2024 un point d’inflexion vers des valeurs qui sont celles du sport. Mais il y a du travail ! Au moins, pour nous, on se couche ce (dimanche) soir en pensant qu’on aura de la continuité et du soutien jusqu’aux Jeux ! »