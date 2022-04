Présidentielle 2022: les résultats des votes, région par région (carte interactive)

Emmanuel Macron s’est imposé au deuxième tour de l’élection présidentielle 2022 mais toutes les régions ne l’ont pas plébiscité. Si le président sortant est arrivé très largement en tête en Île-de-France (73,02 %), en Bretagne (66,58 %) ou dans les pays de la Loire (64,92 %), Marine Le Pen a pris le meilleur à plusieurs endroits.

C’est le cas dans les Hauts-de-France (52,14 %), en Provence-Alpes-Côte d’Azur (50,48 %) et surtout en Corse. La candidate d’extrême droite y totalise 58,08 %, même si le taux d’abstention est particulièrement significatif (39,14 %). Avec plus de 60 % de voix, Marine Le Pen a par ailleurs réalisé des scores historiques en Outre-mer, notamment aux Antilles, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte (59,10 %).