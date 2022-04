Une personne sur quatre rechute après un burn-out, selon une enquête

Selon une enquête de l’Antwerp Management School (AMS) publiée lundi, en moyenne une personne sur quatre rechute après un épuisement professionnel (burn-out). Environ un demi-million de travailleurs sont actuellement en arrêt pour maladie de longue durée en Belgique, dans un cas sur trois la cause de la maladie est un trouble psychosocial, dont le burn-out.

Avec ses partenaires Mensura et l’ACSB (Association des coachs certifiés en stress et burn-out), elle a mis en place la méthode « re-set » pour répondre aux trois erreurs classiques commises par les entreprises et qui peuvent compliquer la réintégration du travailleur.