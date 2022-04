Natacha Perat: « Devenir la plus grande manifestation agricole durable d’Europe »

Après deux années vides, le champ de la Foire agricole, forestière et agroalimentaire de Libramont va revivre pleinement fin juillet, mais le comité d’organisation a profité de ce vide pour revoir toute une série de choses alors que ce confinement a économiquement fait mal.

Quelle est la réalité actuelle de l’organisation ?

Malgré le fait qu’on ait été soutenu par la Région wallonne et des exposants qui nous ont poussés à conserver l’outil et le lieu comme centre du monde agricole, cela nous a obligés à prendre des décisions difficiles, à savoir que l’équipe de 24 salariés est passée à huit personnes. Aujourd’hui, on réengage et on est douze, avec des personnes qui n’ont pas notre vécu mais qui apportent un autre regard. C’est important.