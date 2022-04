Eggo, le cuisiniste belge qui se fait un nom à l’étranger

Depuis sa création en 2007, l’enseigne a développé un vaste réseau de magasins en Belgique et s’est implantée en dehors de nos frontières, en Espagne principalement. Dans les années à venir, elle espère intensifier ce développement géographique.

Dans le stock central de l’enseigne Eggo à Rhisnes (La Bruyère), n’importe qui se sentirait un peu petit. L’espace est large et haut, il renferme par ailleurs une quantité impressionnante de meubles de cuisines, d’accessoires et d’électroménagers que l’on devine sous les emballages. « Il y a ici l’équivalent de trois jours de livraisons », indique Frédéric Taminiaux, administrateur délégué de l’entreprise. « Ce qui représente plusieurs centaines de cuisines vendues et prêtes désormais à être livrées chez nos clients au moyen de notre propre flotte de camions. »