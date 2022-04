La crise couve à Naples: une mise au vert jusqu’à la fin de la saison pour Dries Mertens et ses équipiers

Cette décision, prise par l’entraîneur Luciano Spalletti, intervient au lendemain de la défaite 3-2 de Dries Mertens et ses équipiers face à Empoli. Sur ces trois derniers matches, Naples n’a récolté qu’un point et voit les chances de titre s’éloigner, occupant désormais la 3e place à 7 points de Milan et à 5 de l’Inter (un match en moins) à quatre journées de la fin.

Dans un communiqué, Naples a expliqué que, selon la direction et le staff, « la chose la plus importante à faire en ce moment est de compléter le programme habituel d’entraînement quotidien ». Le club souligne que « les horaires de travail resteront les mêmes, avec une grande attention portée aux éléments individuels et au groupe, avec des réunions théoriques et des évaluations des prochains matches. Tout cela sera complété, et c’est la nouveauté, par des réunions le soir durant le dîner pour s’ouvrir davantage sur les éventuelles questions critiques, les problèmes, la qualité de jeu, le tout pour maximiser l’excellente qualité de nos joueurs démontrée durant la première partie de la saison. »