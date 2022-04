Guerre en Ukraine: des armes utilisées durant la Première Guerre mondiale retrouvées dans des corps de civils à Boutcha

Des flèches métalliques ont été retrouvées dans des corps de civils décédés à Boutcha, en Ukraine, selon les informations de Het Laatste Nieuws . Cette arme a été utilisée en masse durant la Première Guerre mondiale.

Les autorités ukrainiennes ont retrouvé plus de 400 corps à Boutcha depuis que l’armée russe s’est retirée de la région fin mars – tués par la guerre mais aussi morts d’autres causes. Des fléchettes métalliques mesurant entre trois et quatre centimètres de long ont été retrouvées dans des corps de civils, en particulier dans la tête et dans le torse. Elles sont tirées par milliers en même temps et dispersées dans un large rayon de 100 mètres de long et 300 mètres de large.