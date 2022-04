«Je n’ai jamais pris de risques inconsidérés»: l’un des coureurs à l’origine de la chute sur Liège-Bastogne-Liège s’explique (vidéo)

Le Français Jérémy Cabot a tenu à mettre les choses au clair quant à la chute collective survenue lors de la Doyenne et que certains estiment qu’il a provoquée.

Sur les images TV aériennes, vues et revues par le commissaire VAR de l’Union cycliste internationale, il est impossible de démontrer les responsabilités. Romain Bardet, qui était bien placé, a évoqué une touchette entre le Britannique Tom Pidcock et le Français Jérémy Cabot.

L’édition 2022 de Liège-Bastogne-Liège ce dimanche a été marquée par une terrible chute massive à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée. Le champion du monde Julian Alaphilippe a été l’une des principales victimes, souffrant de deux côtes cassées, d’une fracture de l’omoplate et d’un pneumothorax.

Au lendemain des faits, Jérémy Cabot justement a pris la parole sur les réseaux sociaux pour faire une « mise au point nécessaire ». Le Français révèle avoir reçu depuis des « commentaires au mieux désagréables, au pire totalement faux ».

« J’ai bien été le premier à tomber hier sur Liège-Bastogne-Liège. Un coureur qui force le passage en arrivant derrière moi alors que j’étais sur la toute droite de la route dans la roue des coureurs de la Bora, pas la place pour deux à cet endroit, ma roue qui touche celle du coureur de devant, pas le temps de freiner, et le chaos en un quart de seconde », raconte Cabot.

Accusé par certains, notamment Pidcock, d’avoir provoqué cette chute collective, le coureur de la formation Total Energies se défend d’avoir pris « de risques inconsidérés ». « Mes coéquipiers, mon équipe et mes proches savent d’ailleurs le temps que je passe à l’arrière du peloton pour éviter le danger… Je n’ai jamais été une tête brûlée. Je ne joue jamais au dernier qui freine. JAMAIS. »

Il demande dès lors la fin des « interprétations et de leur diffusion ». « Je suis navré pour ceux sont tombés derrière moi. Je pense notamment à Elie (Gesbert) et Julian (Alaphilippe). Respect à Romain (Bardet) pour son geste envers Julian. J’envoie les forces (qu’il me reste) a ceux qui comme moi entament leur convalescence. Prenez soin de vous. »

Romain Bardet a rapidement réagi à ce communiqué, apportant son soutien à Cabot et s’excusant d’avoir eu des propos qui aient pu porter à confusion.