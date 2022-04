Le chanteur et compositeur Henny Vrienten est décédé

Le chanteur et compositeur néerlandais Henny Vrienten est décédé à l’âge de 73 ans. Sa famille l’a annoncé lundi par l’intermédiaire de l’organisateur de concerts Mojo. La cause du décès n’a pas été signalée, mais Vrienten était malade depuis un certain temps. Les funérailles auront lieu en cercle fermé. La famille ne fera pas d’autres annonces, selon Mojo.

Henny Vrienten était polyvalent en tant que compositeur, guitariste et pianiste, mais il était surtout connu comme le leader de Doe Maar. Le groupe légendaire a été fondé en 1978. Vrienten n’y est entré que deux ans plus tard, en tant que successeur de Piet Dekker.