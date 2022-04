«Grand ménage»: à quoi va ressembler le prochain gouvernement d’Emmanuel Macron?

Emmanuel Macron compte finaliser son casting entre le 2 et le 10 mai.

Quel Premier ministre, quel gouvernement et quels conseillers à l’Elysée ? Le casting, qu’Emmanuel Macron compte finaliser entre le 2 et le 10 mai, sera la clé de l’orientation du nouveau quinquennat, souligne l’entourage du chef de l’Etat. Pour incarner le renouvellement promis, il fera un « grand ménage », car « beaucoup sont épuisés et il a besoin de sang frais », selon des proches.

En 2017, il avait surtout débauché au centre droit, le vote du centre gauche paraissant acquis. Cette fois, tout reste ouvert sur la coloration politique des nouveaux entrants, y compris pour Matignon. De nombreux noms circulent, en attendant la décision du chef de l’Etat, souvent lent à trancher. Cette semaine sera « une période de recul », a-t-il d’ailleurs averti. En 2017, il avait pris une semaine pour composer le gouvernement.