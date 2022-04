Pep Guardiola avant Manchester City – Real Madrid en Ligue des champions: «Contre leur histoire, nous n’avons aucune chance»

« Nous voulons essayer », a indiqué Guardiola. « Nous devrons souffrir, être unis. Et attaquer quand nous aurons le ballon. Ce serait la même chose contre le Bayern Munich ou Barcelone. Ce sont des équipes qui se sont souvent retrouvées dans cette position. Au cours de la dernière décennie, nous n’étions presque jamais là, et maintenant, nous le sommes, ce qui est bien. » Guardiola sait que son équipe « devra jouer deux matchs exceptionnels pour atteindre la finale ».

Comme joueur puis comme entraîneur du Barça, Guardiola a souvent trouvé le Real sur sa route. « J’ai gagné et j’ai perdu contre eux. Quand on joue autant de fois contre la même équipe, on gagne et on perd. Il n’y a pas d’autres moyens que de combattre le talent du Real que d’essayer de le faire avec plus de talent encore », a résumé l’Espagnol.

« Nous affronterons des joueurs qui se sont trouvés souvent dans cette situation, et qui ont été même au-delà, atteignant les finales et les gagnant », a ajouté Guardiola. « Cela nous manque. Mais peut-être ont-ils des problèmes que nous n’avons pas. Nous pouvons tout planifier, mais au final, c’est du 11 contre 11 et c’est la qualité et la force mentale qui décident. »