Les sanctions économiques, un impact incertain pour renverser un régime

C’est un immense panneau sur la Via Blanca, la route Varadero-La Havane. A quelques kilomètres de la capitale, il donne le ton en lettres blanches sur fond noir : « No al bloqueo (non à l’embargo), le génocide le plus long de l’histoire ». Sur cette pancarte, un gros nœud coulant américain enserre une minuscule île : Cuba. D’autres affiches évoquent le « virus » de l’embargo.

Peu après la révolution cubaine, le 1er janvier 1959, Fidel Castro a nationalisé la majorité des entreprises étrangères, essentiellement américaines. Les relations entre Washington et La Havane se sont détériorées progressivement jusqu’en février 1962. John Fitzgerald Kennedy a alors signé la « Proclamation 3447, embargo sur tout commerce avec Cuba » pour asphyxier l’ennemi communiste.