Il continuera à faire vivre Johnny sur scène

S’il a décidé d’arrêter totalement le journalisme, Thierry Luthers sera ce qu’on appelle un pensionné actif.

Entre deux séjours au Sénégal, un pays, et une population, dont il est tombé amoureux et où il a acheté une maison juste à côté de celle de Marc Delire, il écrira encore des livres (« J’en ai un qui est prêt sur les cimetières flamands mais je ne trouve pas d’éditeur, si quelqu’un est intéressé… »), donnera encore des conférences, justement, sur les cimetières (« J’essaie de rendre le sujet… vivant ! »), et continuera surtout à faire vivre Johnny Hallyday sur scène.

« C’est ma passion depuis toujours et je me réjouis déjà d’être sur scène les 18 et 19 mai aux Chiroux à Liège pour chanter et raconter Johnny. J’en profite pour signaler qu’il reste des places, à réserver sur mon compte Facebook ou sur le site des Chiroux. »

Pour avoir vu le spectacle, on peut vous jurer qu’il en vaut la peine !