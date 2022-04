Thierry Luthers ne s’était jamais vraiment livré sur sa vie intime. Il le fait, un peu, pour nous…

L’amour. « Disons que ma vie amoureuse n’a pas été un long fleuve tranquille ! J’ai été marié, dans les années 80. J’étais alors au faîte de ma popularité et ce n’était pas simple à gérer. Je ne vous parlerai pas de mes autres relations. Sachez simplement que je n’ai ni femme ni enfants. Et j’ai eu une seule maîtresse, la RTBF, à qui j’ai consacré mon existence, au détriment de ma vie privée. Je me pose la question de savoir si elle me l’a rendu… »

Les enfants. « J’aurais voulu en avoir mais les circonstances de la vie ont fait que ça n’a pas été le cas. C’est comme ça. »