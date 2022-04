Il arrête «Le Grand Cactus»

Après avoir fait le tour des cimetières dans ses précédents ouvrages, Thierry Luthers se raconte dans « Souvenirs, souvenirs » (titre en hommage au premier tube de Johnny), qui sort ce mardi en librairie (192 pages richement illustrées, 20 euros, éditions Luc Pire).

« J’ai écrit ce livre pour me faire plaisir », nous a-t-il confié. « J’y parle de ma vie professionnelle, de ma carrière atypique. Ce ne sont pas des mémoires mais plutôt un ensemble de souvenirs, avec l’émotion comme fil rouge. Notamment celle ressentie lors des médailles d’or olympiques de Justine Henin ou Tia Hellebaut, et à l’occasion du fameux but de Sinan Bolat avec le Standard contre l’AZ Alkmaar. »