La Wallonie autorise les dérogations « jachère » pour 2022

On en parle depuis désormais deux mois. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a aggravé la hausse des prix des produits alimentaires et provoqué des effets sur l’offre et la demande de produits agricoles au niveau mondial. L’Union européenne n’est toutefois pas concernée par une problématique de pénurie en termes de céréales, contrairement à de nombreux pays africains, ce qui n’est par contre pas le cas avec le tournesol (huile et tourteaux).

Ceci dit, la Commission a d’emblée souhaité pouvoir intervenir sur le marché mondial en augmentant sa capacité de production, tant pour l’alimentation humaine que pour l’alimentation animale, notamment de maïs et autres protéagineux.