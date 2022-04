«Dans la lutte contre les maladies infectieuses, la vaccination reste indispensable»

A l’occasion de la Semaine internationale de la vaccination de l’OMS, Brecht Vanneste, directeur général de MSD, a pris sa plume pour mettre en lumière un certain nombre de défis et d’opportunités au sein de la politique belge en matière de vaccins.

La prévention des maladies est l’un des piliers les plus importants d’une politique de santé qui fonctionne bien. En effet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que la vaccination permet d’éviter 2 à 3 millions de décès par an . Elle constitue donc un droit essentiel pour chaque citoyen. Chaque pays est responsable de sa propre politique de prévention afin d’obtenir des gains en santé au niveau de sa population. Grâce à la vaccination, les gens vivent plus longtemps et ont une meilleure qualité de vie. En Belgique, cependant, seuls 2,2 % du budget de la santé est investi dans la prévention. Un chiffre qui contraste fortement avec la moyenne européenne de 3,1 %. Selon les experts médicaux de la Plateforme de Prévention, un scénario idéal serait même de 5 %. Une politique de santé préventive plus forte à tous les niveaux politiques pourrait contribuer à éviter des dizaines de milliers de décès supplémentaires chaque année. Malheureusement, l’appel des experts en faveur d’un investissement accru dans la promotion de la santé et la prévention des maladies est ignoré depuis bien trop longtemps.

Les vaccins ont longtemps joué un rôle crucial dans la lutte contre de nombreuses maladies infectieuses autrefois mortelles. Ils offrent une protection aux groupes les plus vulnérables de la société, qui font plus facilement face aux conséquences de l’exposition aux agents pathogènes. C’est pour cette raison que je m’engage personnellement, moi aussi, à respecter le calendrier de vaccination de mes enfants, de mes parents et de mes proches. Bien sûr, j’applaudis la campagne de vaccination au covid à grande échelle et sa réussite, mais malheureusement, nous devons constater que plusieurs autres vaccinations ont été reléguées au second plan.

A l’heure où la Belgique investit trop peu dans la prévention, la Semaine de la vaccination est l’occasion parfaite pour rappeler le rôle fondamental des vaccins dans la prévention des maladies infectieuses. En outre, la vaccination est un élément crucial d’une stratégie générale de prévention sanitaire, avec des effets positifs sur notre bien-être général et notre économie.

L’importance sociale de la vaccination

En aucun cas, nous ne devons oublier que les vaccins sont plus qu’un simple moyen de lutter contre les épidémies de maladies infectieuses. Aujourd’hui, et malgré leur histoire relativement courte, les vaccins peuvent offrir aux gens une meilleure protection contre plus de vingt maladies infectieuses. En Belgique, les enfants sont donc systématiquement vaccinés contre douze agents pathogènes différents avant l’âge de 10 ans, comme le recommande le Conseil Supérieur de la Santé et son calendrier. Il s’agit de la polio, de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche, de la méningite de type C, de la rougeole, des oreillons et du pneumocoque. En les vaccinant dès leur plus jeune âge, les enfants acquièrent une résistance naturelle aux maladies infectieuses graves. En outre, elle empêche la propagation de ces maladies chez les plus petits.

Un autre exemple est la vaccination des adolescents contre le papillomavirus humain (PVH), un virus qui se transmet sexuellement à tous, hommes comme femmes. Le PVH est responsable non seulement de divers cancers des organes génitaux féminins, col de l’utérus, vulve et vagin, mais aussi du cancer de l’anus et des verrues génitales, tant chez les femmes que chez les hommes. Grâce à la vaccination, ce virus peut être éradiqué, mais à condition que non seulement les filles, mais aussi les garçons en dehors du milieu scolaire aient droit au remboursement de la vaccination contre le PVH. Le fait qu’il existe encore aujourd’hui une discrimination à cet égard est injustifiable dans un pays prospère comme la Belgique.

La vaccination comme gardien de l’économie

Les vaccins ne sauvent pas seulement des vies : ils contribuent également à soutenir l’économie et ont le potentiel de rendre nos systèmes de santé plus résilients et durables. Une récente étude belge a montré que le programme de vaccination de base en Belgique a permis d’économiser près de 400 millions d’euros en termes de coûts de traitement des maladies et de perte de productivité. Pour chaque euro dépensé pour la vaccination, trois euros sont rendus à la société. Malgré un retour sur investissement évident, la Belgique consacre moins de 0,5 % de son budget de santé aux programmes de vaccination. Cela représente un investissement d’environ 9 euros par habitant. À titre de comparaison, on compte 22 euros par habitant pour le traitement du diabète, 61 euros pour les maladies cardiovasculaires et 89 euros pour les maladies neurologiques.

En développant davantage le programme d’immunisation, nous pourrons optimiser la couverture vaccinale, élargir l’accès à de nouveaux et meilleurs vaccins, mieux informer la population et mieux équiper et protéger le système de santé belge contre les maladies infectieuses.