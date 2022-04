Macron à la recherche du bon casting

D’abord, digérer les conditions de cette victoire en trompe l’œil. Ensuite, seulement, composer l’équipe qui devra incarner l’élan pour le nouveau quinquennat. Au lendemain de sa victoire à la présidentielle, Emmanuel Macron a décidé de prendre le temps.

Le chef du gouvernement Jean Castex ne devrait remettre sa démission qu’en fin de semaine. La nouvelle équipe ne serait pas formée avant le courant de la semaine prochaine. La désignation de ceux et celles qui devront incarner la nouvelle couleur du quinquennat pourrait même se faire en deux temps : d’abord les principaux ministres avant les législatives, puis les autres.

Cette nouvelle bataille des 12 et 19 juin est déjà dans toutes les têtes. Pour la République en marche, les investitures sont cruciales. Tous les soutiens d’Emmanuel Macron (François Bayrou et son Modem, Edouard Philippe et son parti Horizons, etc) veulent leur lot d’élus.