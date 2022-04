Cinéma/audiovisuel: un plan pour la filière, ou un plan sur la comète?

La filière cinéma/audiovisuel belge francophone se trouve à un moment exceptionnel de son histoire : en ce moment sont réexaminés les taux de contribution financière des opérateurs audiovisuels, le contrat de gestion de la RTBF, une réforme du tax-shelter, la construction de nouvelles collaborations avec RTL et Orange, sans compter la révision de la protection sociale des « artistes » et les transpositions en droit belge des deux directives européennes « droits d’auteur » de 2019. Tout cela constitue un alignement inédit des planètes.

Or cette filière fait vivre des scénaristes, des réalisateurs et réalisatrices, producteurs et productrices, des animateurs et animatrices, journalistes, compositeurs et compositrices, producteurs et productrices, comédiens et comédiennes, techniciens et techniciennes, mais aussi responsables, travailleuses et travailleurs de l’exploitation en salle, des médias et industries techniques associées, de l’édition…