La Ville de Bruxelles mise sur les égouts pour garder son administration au frais

C’est un petit orifice dans le pavé doté d’une échelle métallique qui donne accès à l’égout jouxtant Brucity, le bâtiment qui abritera, à la fin de cette année, le centre administratif de la Ville de Bruxelles et ses 1.700 employés. Quelques mètres plus bas s’écoulent les eaux de pluie et celles rejetées par les riverains. C’est là que Vivaqua a installé une centaine de mètres de serpentins de polyéthylène appelés à faire baisser la température au sein de l’édifice communal. Après Uccle (Le Soir du 13 octobre 2020) qui bénéficie de cette technologie pour chauffer ou rafraîchir son administration communale depuis 2019, la Ville tente elle aussi l’aventure de la riothermie dans son volet refroidissement.