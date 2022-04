Podcast – Que voudriez-vous changer à l’Etat belge? Le gouvernement veut votre avis

Par Pierre Fagnart Publié le 25/04/2022 à 17:48 Temps de lecture: 1 min

Quelles sont les attentes, les aspirations des Belges quant à l’organisation et au fonctionnement du pays ? C’est ce que le gouvernement fédéral cherche à savoir via l’opération « Un pays pour demain ». Il s’agit d’une large consultation des citoyens sur toute une série de thèmes, accessible jusqu’au 5 juin sur le site unpayspourdemain.be. David Coppi, du service politique, a assisté à la présentation du projet. On lui a demandé de nous l’expliquer.