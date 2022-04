Anderlecht et Vincent Kompany: retour à la case départ

Le RSCA devra sans doute se contenter, au mieux, de la troisième place. En une semaine à peine, les Mauves et Vincent Kompany ont perdu bien plus que deux matchs. Comment expliquer un tel gâchis ?

« Maintenant, on va vraiment savoir où en est Anderlecht ». Au lendemain de la finale de Coupe perdue contre Gand lundi dernier, le président anderlechtois Wouter Vandenhaute était encore plein d’espoir à l’heure d’évoquer, dans nos éditions, les Champions Playoffs. Après la claque reçue à l’Union d’entrée de jeu, on sait où en est le RSCA : loin du sommet et, en tout cas, pas du tout là où il devrait se trouver compte tenu de la qualité de son noyau et des opportunités qui s’offraient à lui en ce printemps 2022. Le Sporting peut encore sauver sa saison en terminant troisième, mais seul Remco Evenepoel s’est montré digne de Neerpede ces derniers jours.

1 Absent lors de chaque grand rendez-vous.