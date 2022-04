Les dix grands chantiers qui attendent le «nouveau» Macron

Ce sera cinq ans en mieux », a promis Emmanuel Macron dimanche soir au Champ-de-Mars. « Ce vote m’oblige. J’ai intégré les colères et les désaccords. Notre pays est pétri de doutes et de divisions », a-t-il admis, conscient que les 58,5 % qu’il a remportés ne traduisent pas tous un vote d’adhésion et que de nombreux Français ont voté en sa faveur pour faire barrage à l’extrême droite. Il n’y aura dès lors aucun Etat de grâce. Voici la revue des dix principaux chantiers à mener.

