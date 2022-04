«Quel pays voulez-vous?» Le gouvernement consulte les Belges

La Vivaldi lance une vaste consultation des citoyens sur la forme de l’Etat, la démocratie parlementaire, le système électoral… Les résultats ne seront pas contraignants. Ils pourraient être détonants. Et après ?

On hésite entre la boîte à outils et la boîte de Pandore.

Boîte à outils : le gouvernement fédéral lance une grande opération de consultation des citoyens sur les « réformes institutionnelles » et le « renouveau démocratique ». Elle n’a pas de force contraignante mais, sauf à tout flanquer à la poubelle après l’exercice (ce serait dommage, notamment parce que tout cela a quand même coûté un peu plus de 2 millions d’euros), elle permettra aux politiques d’y voir plus clair – ils seront outillés, dirons-nous – sur les aspirations dans la population avant de se lancer eux-mêmes dans une éventuelle négociation, classique celle-là, en vue d’une septième réforme de l’Etat.